ПФР напомнил пенсионерам о надбавке в 6 тысяч рублей

Пенсионный фонд РФ напомнил о прибавке к пенсии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После достижения 80-летнего возраста россияне получат доплату к пенсии в размере шести тысяч рублей. Об этом напомнили на сайте управления Пенсионного фонда России по Северной Осетии.

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на двукратное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. В 2021 году размер фиксированной выплаты составляет 6044 рублей 48 копеек», — сообщает пресс-служба регионального ПФР. Уточняется, что при достижении 80-летнего возраста сумма в составе страховой пенсии становится равной 12 тысячам рублей.

В ведомстве также отметили, что увеличение выплаты предоставляется исключительно пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости. «Граждане, достигшие возраста 80 лет и получающие социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, претендовать на повышение не вправе», — отметили в ПФР.