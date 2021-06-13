13 июня 2021
11 июня 2021

В Росстате рассказали, чем любят питаться пермяки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуршет Троекурово. Тюмень, еда, мясо
Больше всего пермяки едят мучные продукты, меньше — мясо и сахар Фото:

В пермском Росстате рассказали, какие виды продуктов пермяки едят больше всего, а какие меньше. Информация об этом опубликована в инфографике «Статистический портрет пермяка» на сайте федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.

Больше всего пермяки потребляют мучные изделия, меньше всего мясо и сахар. «Потребление основных продуктов питания на душу населения в год: хлеб и макаронные изделия — 111 кг, мясо — 63 кг на человека», — сообщено в инфографике. Потребление картофеля составило 65 кг в год на одного пермяка, овощей — 87 кг, сахара — 30 кг в год.

В рациональной норме потребления продуктов на сайте Министерства здравоохранения РФ рекомендуется потреблять — 96 кг мучных изделий, 24 кг сахара и не менее 90 кг картофеля, 76 кг мяса и 140 кг овощей в год. Также URA.RU рассказывало об исследовании Росстата о том, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Потребление картофеля и молочных продуктов сократилось, а фруктов и мяса — выросло.

Статистический портрет пермяка и его рацион

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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