Больше всего пермяки едят мучные продукты, меньше — мясо и сахар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пермском Росстате рассказали, какие виды продуктов пермяки едят больше всего, а какие меньше. Информация об этом опубликована в инфографике «Статистический портрет пермяка» на сайте федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.

Больше всего пермяки потребляют мучные изделия, меньше всего мясо и сахар. «Потребление основных продуктов питания на душу населения в год: хлеб и макаронные изделия — 111 кг, мясо — 63 кг на человека», — сообщено в инфографике. Потребление картофеля составило 65 кг в год на одного пермяка, овощей — 87 кг, сахара — 30 кг в год.

В рациональной норме потребления продуктов на сайте Министерства здравоохранения РФ рекомендуется потреблять — 96 кг мучных изделий, 24 кг сахара и не менее 90 кг картофеля, 76 кг мяса и 140 кг овощей в год. Также URA.RU рассказывало об исследовании Росстата о том, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Потребление картофеля и молочных продуктов сократилось, а фруктов и мяса — выросло.

Статистический портрет пермяка и его рацион Скрин с сайта Росстата