Путин готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам лично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока никаких конкретных шагов в сторону организации встречи предпринято не было», — сказал Песков во время конференц-колла. Так он ответил на вопрос, готов ли Путин встретиться с Зеленским после переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет Nation News.
Ранее 16 июня Путин встретился с Байденом в Женеве. Президенты обсуждали проведение консультации по кибербезопасности, возврат послов и обмен заключенными. В конце встречи лидеры стран подписали совместное заявление по стратегической стабильности.
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