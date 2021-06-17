Путин готов встретиться с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Фото:

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам лично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока никаких конкретных шагов в сторону организации встречи предпринято не было», — сказал Песков во время конференц-колла. Так он ответил на вопрос, готов ли Путин встретиться с Зеленским после переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет Nation News.

Ранее 16 июня Путин встретился с Байденом в Женеве. Президенты обсуждали проведение консультации по кибербезопасности, возврат послов и обмен заключенными. В конце встречи лидеры стран подписали совместное заявление по стратегической стабильности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...