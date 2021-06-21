21 июня 2021

Клава Кока призналась, что звонит фанатам по ночам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Клава Кока звонит своим фанатам, чтобы поддержать их Фото:

Певица Клава Кока призналась, что иногда звонит своим фанатам по ночам и общается с ними. Причиной для звонка может стать сообщение от подписчика в социальной сети, в котором она видит просьбу о помощи.

«Иногда я пишу им [фанатам] трогательные письма, и я могу набрать [номер]. А иногда у меня просто какие-то сложные ситуации, натыкаюсь на тяжелое сообщение и тоже звоню», — рассказал Кока на youtube-канале BUBBLEGUN. Она отметила, что около пяти или десяти раз она по своей инициативе звонила фанатам и общалась с ними.

Ранее екатеринбургские артисты Клава Кока и Niletto получили премию от телеканала «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая коллаборация». Для получения награды певица облачилась телесное прозрачное платье с белоснежной повязкой на талии, которое поклонники признали самым сексуальным, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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