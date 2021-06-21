Клава Кока призналась, что звонит фанатам по ночам

Клава Кока звонит своим фанатам, чтобы поддержать их Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Клава Кока призналась, что иногда звонит своим фанатам по ночам и общается с ними. Причиной для звонка может стать сообщение от подписчика в социальной сети, в котором она видит просьбу о помощи.

«Иногда я пишу им [фанатам] трогательные письма, и я могу набрать [номер]. А иногда у меня просто какие-то сложные ситуации, натыкаюсь на тяжелое сообщение и тоже звоню», — рассказал Кока на youtube-канале BUBBLEGUN. Она отметила, что около пяти или десяти раз она по своей инициативе звонила фанатам и общалась с ними.

Ранее екатеринбургские артисты Клава Кока и Niletto получили премию от телеканала «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая коллаборация». Для получения награды певица облачилась телесное прозрачное платье с белоснежной повязкой на талии, которое поклонники признали самым сексуальным, пишет «Национальная служба новостей».