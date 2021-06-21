В крупнейшем свердловском заповеднике горит более ста гектаров

В Денежкином камне горит 114 гектаров леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории крупнейшего в Свердловской области заповедника «Денежкин камень» площадь пожара превысила 100 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе заповедника.

«На территории заповедника „Денежкин камень“ действуют два пожара. Площадь первого пожара 63 гектара. Площадь второго — 51,4 гектара», — говорится на официальном сайте заповедника. Длина кромки пожара достигает почти семи километров.

Возгорание пытаются потушить работники «Денежкиного камня», сотрудники Уральской авиабазы, десятки человек из авиалесоохраны, МЧС и природоохранной организации Greenpeace. Также с огнем борются волонтеры.

Тушению пожара помогает то, что над заповедником прошел дождь, а ветер в месте возгорания несильный. Однако специалисты предполагают, что площадь пожара может увеличиться.

Директор заповедника Анна Квашнина ранее сообщила о начале пожаров в «Денежкином камне». Она подчеркивала, что возгорание могло произойти из-за грозы.