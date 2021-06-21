21 июня 2021

В крупнейшем свердловском заповеднике горит более ста гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
В Денежкином камне горит 114 гектаров леса Фото:

На территории крупнейшего в Свердловской области заповедника «Денежкин камень» площадь пожара превысила 100 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе заповедника.

«На территории заповедника „Денежкин камень“ действуют два пожара. Площадь первого пожара 63 гектара. Площадь второго — 51,4 гектара», — говорится на официальном сайте заповедника. Длина кромки пожара достигает почти семи километров.

Возгорание пытаются потушить работники «Денежкиного камня», сотрудники Уральской авиабазы, десятки человек из авиалесоохраны, МЧС и природоохранной организации Greenpeace. Также с огнем борются волонтеры.

Тушению пожара помогает то, что над заповедником прошел дождь, а ветер в месте возгорания несильный. Однако специалисты предполагают, что площадь пожара может увеличиться.

Директор заповедника Анна Квашнина ранее сообщила о начале пожаров в «Денежкином камне». Она подчеркивала, что возгорание могло произойти из-за грозы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...