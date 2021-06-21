Количество услуг, предоставляемых свердловскими властями в интернете, увеличится Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жители Свердловской области смогут получать новые госуслуги в электронном виде. Приоритеты областных властей в сфере цифровизации назвал замгубернатора Олег Чемезов на совещании по цифровизации в областном союзе промышленников и предпринимателей, передает корреспондент URA.RU.

По словам чиновника, в первую очередь цифровой трансформации подвергнутся здравоохранение, образование, городской транспорт и системы управления городским хозяйством (технология «Умных городов»). «Мы ведем переговоры с IT-компаниями о внедрении новых сервисов. Недавно была встреча с вице-премьером Дмитрием Чернышенко на эту тему, он получил новые идеи из наших рук», — рассказал Олег Чемезов. Кроме того, отметил он, свердловские власти уделяют большое внимание переводу в цифровой формат взаимодействия между ведомствами, что ускоряет управленческие процессы, а также разрабатывают налоговые льготы для региональных IT-компаний.

Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев дополнил Олега Чемезова: в числе приоритетов цифровизации — не только государственная сфера, но и промышленность — внедрение технологий тотального видеонаблюдения, цифровой аналитики и энергосбережения. Гусев отметил, что в 2018 году Свердловская область находилась на одном из последних мест по цифровизации, но в 2019 году произошел рывок, и регион встал в один ряд с Санкт-Петербургом и Казанью. Тем не менее, Екатеринбург до сих пор отстает от Ханты-Мансийска, где внедрение проекта «Безопасный город» считается одним из лучших в России. Внедрение новых цифровых технологий происходит, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Перспективы цифровизации обсудили на заседании комитетов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгубернатора Олег Чемезов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU