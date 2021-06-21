В Перми срочно разворачивают койки для больных коронавирусом

В пермских больницах готовы принять 1790 пациентов с коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За неделю в Пермском крае число коек для больных коронавирусом увеличили в полтора раза, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. За несколько дней в регионе развернули 590 коек.

«В Пермском крае за последнюю неделю развернуто 590 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава Прикамья. Там пояснили, что сейчас уже подготовлено 1790 коек для пациентов с COVID-19.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае после 12 июня суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом резко увеличился. Если в первой декаде июня в сутки выявляли по 94-97 новых случаев заражения, то 21 июня число заболевших COVID-19 увеличилось до 128.