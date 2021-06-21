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Среди пермяков резко увеличилась смертность от COVID

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты
В Пермском крае за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Смертность от коронавируса в Пермском крае за два дня увеличилась практически в два раза. 22 июня в регионе зафиксировано 15 смертельных случаев, а с 12 по 20 ежесуточно регистрировалось по 8 смертей.

«Пермский край — 136 [новых случаев заражения за сутки]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За этот же период зафиксировано 22 летальных исхода, а из больниц региона выписали 101 пациента. По данным сайта администрации губернатора и правительства региона, сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 35 человек.

Доля свободного коечного фонда в крае увеличилась практически в два раза — до 28,9%. Это связано с тем, что за неделю число коек для больных COVID-19 увеличили в полтора раза, до 1790. Общее число смертей в регионе достигло 2624 случаев, а заражения — 59 792.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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