Среди пермяков резко увеличилась смертность от COVID

В Пермском крае за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смертность от коронавируса в Пермском крае за два дня увеличилась практически в два раза. 22 июня в регионе зафиксировано 15 смертельных случаев, а с 12 по 20 ежесуточно регистрировалось по 8 смертей.

«Пермский край — 136 [новых случаев заражения за сутки]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За этот же период зафиксировано 22 летальных исхода, а из больниц региона выписали 101 пациента. По данным сайта администрации губернатора и правительства региона, сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 35 человек.

Доля свободного коечного фонда в крае увеличилась практически в два раза — до 28,9%. Это связано с тем, что за неделю число коек для больных COVID-19 увеличили в полтора раза, до 1790. Общее число смертей в регионе достигло 2624 случаев, а заражения — 59 792.