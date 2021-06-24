В Пермском крае резко выросло число зараженных коронавирусом

В Пермском крае обновился рекорд по количеству заболевших коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае количество зараженных коронавирусом по сравнению с предыдущими сутками выросло почти на 10%. По данным на 25 июня в регионе выявлено 165 зараженных. Это новый рекорд по числу заболевших за последние четыре месяца.

«Пермский край — 165 [заболевших]», — говорится в telegram-канале оперштаба Москвы. Днем ранее в крае был выявлен 151 человек, заразившийся коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 60 251.

Ранее власти края объявили о начале третьей волны заболеваемости COVID-19 в регионе. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение проработать вопрос об отмене или переносе массовых мероприятий.