24 июня 2021
23 июня 2021

В Пермском крае резко выросло число зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае обновился рекорд по количеству заболевших коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае количество зараженных коронавирусом по сравнению с предыдущими сутками выросло почти на 10%. По данным на 25 июня в регионе выявлено 165 зараженных. Это новый рекорд по числу заболевших за последние четыре месяца.

«Пермский край — 165 [заболевших]», — говорится в telegram-канале оперштаба Москвы. Днем ранее в крае был выявлен 151 человек, заразившийся коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 60 251.

Ранее власти края объявили о начале третьей волны заболеваемости COVID-19 в регионе. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение проработать вопрос об отмене или переносе массовых мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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