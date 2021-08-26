26 августа 2021

Силовики предотвратили взрыв в жилом доме Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина испугалась, что шашки взорвутся Фото:

Экстренные службы Екатеринбурга в ночь с 26 на 27 августа были подняты по тревоге из-за сообщения жительницы дома № 12 на улице Надеждинская. Женщина заявила, что ее гражданский муж принес домой семь гранат и она боится, что они взорвутся. Об этом URA.RU рассказал источник в оперативных органах.

«На место выехали сотрудники полиции и действительно обнаружили в квартире заявительницы семь шашек с электродетонаторами для производства взрывных работ. На место для обезвреживания также прибыли специалисты „Урал-Вымпела“», — уточнил источник.

Опасные предметы удалось обезопасить, сейчас полиция разбирается, каким образом они попали к жителю Екатеринбурга. Предположительно, мужчина достал шашки для карьера, чтобы потом глушить рыбу. «Подозрительные предметы изъяты и направлены на исследование. Владелец изъятого, местный житель 1991 года рождения, доставлен в территориальный ОВД. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — добавил Евгений Крюков, сотрудник пресс-службы УМВД по Екатеринбургу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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