26 августа 2021

Пьяный екатеринбуржец устроил дебош во время полета

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, телетрап, посадка, прибытие, пассажиры, самолет
В Кольцово дебошира уже ждала полиция Фото:

Пьяный пассажир самолета рейса Красноярск- Екатеринбург устроил дебош во время полета. Прямо у трапа в екатеринбургском аэропорту Кольцово мужчину встретил наряд полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Рано утром 27 августа в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение, что к приземлившемуся воздушному судну рейса Красноярск — Екатеринбург требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Екатеринбурга 1990 года рождения, нарушавший общественный порядок во время полета», — уточнили представители ведомства.

Со слов экипажа, дебошир был сильно пьян и во время полета вел себя неадекватно: ругался матом и грубо разговаривал с бортпроводниками, не реагировал на замечания и мешал остальным пассажирам. Хулигана доставили в дежурную часть и оформили протокол. Ему грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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