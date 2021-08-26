Пьяный екатеринбуржец устроил дебош во время полета

В Кольцово дебошира уже ждала полиция Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пьяный пассажир самолета рейса Красноярск- Екатеринбург устроил дебош во время полета. Прямо у трапа в екатеринбургском аэропорту Кольцово мужчину встретил наряд полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Рано утром 27 августа в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение, что к приземлившемуся воздушному судну рейса Красноярск — Екатеринбург требуется наряд полиции. По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Екатеринбурга 1990 года рождения, нарушавший общественный порядок во время полета», — уточнили представители ведомства.

Со слов экипажа, дебошир был сильно пьян и во время полета вел себя неадекватно: ругался матом и грубо разговаривал с бортпроводниками, не реагировал на замечания и мешал остальным пассажирам. Хулигана доставили в дежурную часть и оформили протокол. Ему грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.