В Пермском крае начали шить школьную форму с защитой от COVID-19

Производство школьной одежды налажено на текстильной фабрике в Чайковском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Чайковском (Пермский край) начали шить школьную форму, которая имеет защитные свойства от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram. Он разместил в сториз видео, в котором пояснил, что производством формы занимается предприятие «Чайковский текстиль».

«При федеральной и краевой поддержке „Чайковский текстиль“ проводит масштабную модернизацию. Запустили в производство инновационную ткань для медицины „Панацея РР 180“, начали выпуск тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19», — написал Махонин.

На сайте предприятия указано, что «постоянный антимикробный эффект» ткани обеспечивает специальная отделка CleanOK. «Одежда наших детей может стать барьером для вируса COVID-19», — сообщается на сайте. Уточняется также, что ткань для пошива школьной формы полностью соответствует гигиеническим требованиям и рекомендована ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора.