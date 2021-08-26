26 августа 2021
25 августа 2021

В Пермском крае начали шить школьную форму с защитой от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная ярмарка на Центральном рынке. Курган, центральный рынок, рынок, школьная ярмарка, учебная форма
Производство школьной одежды налажено на текстильной фабрике в Чайковском Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Чайковском (Пермский край) начали шить школьную форму, которая имеет защитные свойства от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram. Он разместил в сториз видео, в котором пояснил, что производством формы занимается предприятие «Чайковский текстиль».

«При федеральной и краевой поддержке „Чайковский текстиль“ проводит масштабную модернизацию. Запустили в производство инновационную ткань для медицины „Панацея РР 180“, начали выпуск тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19», — написал Махонин.

На сайте предприятия указано, что «постоянный антимикробный эффект» ткани обеспечивает специальная отделка CleanOK. «Одежда наших детей может стать барьером для вируса COVID-19», — сообщается на сайте. Уточняется также, что ткань для пошива школьной формы полностью соответствует гигиеническим требованиям и рекомендована ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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