27 августа 2021

Рубль укрепился после заявления США об экономической угрозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Рубль на Дне открытых дверей Банка России. Екатеринбург, рубль
Доллар опустился до 73,63 рубля Фото:

Рубль резко усилил рост на фоне заявления главы Федеральной резервной системы ФРС США Джерома Пауэлла. Он сказал, что экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки.

«По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами „завтра“ падал на 51 копейку — до 73,72 рубля. Курс евро — на 33 копейки, до 86,91 рубля», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Московской биржи.

До выступления Пауэлла доллар терял около 20 копеек, а евро порядка 10 копеек. Планомерно поддерживают рубль растущие цены на нефть и отсутствие негативных тенденций на мировых фондовых биржах, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Глава ФРС сказал, что если экономика будет двигаться в ожидаемом направлении, то в этом году можно снижать закупки ценных бумаг. Также по его словам, участники рынка считают временным явлением всплеск инфляции в США и ожидают возвращения показателя к 2%. Было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут быть временными, отметил Пауэлл.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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