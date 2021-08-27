Рубль укрепился после заявления США об экономической угрозе

Рубль резко усилил рост на фоне заявления главы Федеральной резервной системы ФРС США Джерома Пауэлла. Он сказал, что экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки.
«По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами „завтра“ падал на 51 копейку — до 73,72 рубля. Курс евро — на 33 копейки, до 86,91 рубля», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Московской биржи.
До выступления Пауэлла доллар терял около 20 копеек, а евро порядка 10 копеек. Планомерно поддерживают рубль растущие цены на нефть и отсутствие негативных тенденций на мировых фондовых биржах, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Глава ФРС сказал, что если экономика будет двигаться в ожидаемом направлении, то в этом году можно снижать закупки ценных бумаг. Также по его словам, участники рынка считают временным явлением всплеск инфляции в США и ожидают возвращения показателя к 2%. Было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут быть временными, отметил Пауэлл.
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