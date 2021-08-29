Reuters: ракетный удар по Кабулу нанесли США

Ракета разрушила жилой дом в Кабуле (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

США нанесли ракетный удар по столице Афганистана Кабулу. До этого ракета, упавшая на жилой дом, разрушила строение. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников.

«США нанесли удар по территории Кабула», — пишет Reuters. Издание ссылается на двух американских дипломатов. По неподтвержденным данным СМИ, США наносили удар по предполагаемым боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Взрыв в Кабуле произошел днем 29 августа. Ракетный удар разрушил жилой дом, в результате чего погибло два человека, передает «Газета Кемерова». До этого взрывы в Кабуле происходили 26 августа — тогда от пяти взрывов скончались более 200 человек. Обстановка в стране обострилась после ухода из Афганистана армии США и прихода к власти запрещенной в РФ террористической организации «Талибан», сообщает «Национальная служба новостей».