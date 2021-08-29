Челябинской пенсионерке пришлось в суде доказывать стаж в тылу

В годы войны ветеран работала в колхозе «Рассвет» (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска встал на сторону женщины-ветерана в споре с чиновниками регионального минсоца и Пенсионного фонда. Пожилая женщина добилась, чтобы ее детский труд в годы Великой отечественной войны признали, и она смогла получить статус труженика тыла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В УПРФ ссылаются на то, что когда заявительница работала в колхозе „Рассвет“, ей исполнилось девять лет. Из этой логики следует, что она не могла работать в летние каникулы в колхозе, поскольку на тот момент трудовое законодательство (КЗоТ РФ 1922 г.) запрещало труд детей моложе 14 лет. Суд не может принять указанные доводы пенсионных органов во внимание», — заявили в суде.

Как отмечают в суде, в указе президента России «О повышении пенсии в соответствии с п. „ж“ ст. 110 Закона РСФСР „О государственных пенсиях в РСФСР“» для данной категории граждан отсутствуют ограничения в исчислении трудового стажа работников, не достигших двенадцатилетнего возраста. Данная категория пенсионеров была освобождена от доказывания времени работы в период войны. В отношении других категорий пенсионеров этот указ не применим.

Поскольку колхозом «Рассвет» подтвержден факт работы ветерана во время летних каникул в колхозе, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований. Принято судебное решение признать право ветерана на получение статуса труженика тыла. Данное решение не оспаривалось в вышестоящей судебной инстанции.