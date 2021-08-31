Мошенники придумали способ обманывать россиян через театры

Фишинговые сайты продают фейковые билеты на спектакли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России в 10 раз увеличилось число поддельных сайтов театров. Как сообщили эксперты компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, ресурсы выглядят, как настоящие, но продают фальшивые билеты на спектакли.

«С июня по август этого года эксперты BI.ZONE (дочерний проект „Сбера“) зафиксировали десятикратный рост числа доменов мошеннических сайтов театров: если в начале лета они обнаружили 32 ссылки на подобные ресурсы, то к концу лета их количество увеличилось до 351. Еще 319 ссылок на мошеннические сайты были обнаружены в поисковиках», — приводит РБК выводы экспертов.

Представитель Театра сатиры сообщил, что они регулярно сталкиваются с мошенническими ресурсами. Он назвал два вида: сайты перекупщиков билетов и мошеннические сайты с фальшивыми билетами.

Увеличение количества мошеннических сайтов по продаже билетов в театры связан с ростом фишинга (вид интернет-мошенничества — прим. ред.) в сфере ретейла, заявляет старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. По ее словам, схема с театрами не отличается от любой другой мошеннической схемы, направленной на обман покупателей.

Представитель Театра сатиры жалуется на отсутствие технической возможности быстро блокировать такие ресурсы. «Мы регулярно, как минимум раз в месяц, отправляем хостинг-провайдерам жалобы на сайты-клоны, выдающие себя за официальный сайт театра, но если такой сайт вносит правки и заявляет, что просто предоставляет информационные услуги по открытым источникам, — провайдеры их не трогают, потому что с правовой точки зрения они находятся в серой зоне», — заявил он.

Ранее сообщалось, что мошенники создали приложения, которые «обещают» социальные выплаты в связи с пандемией коронавируса. Через фейковое мобильное приложение мошенники обещали выплатить от 12 до 300 тысяч рублей.