Аналитики сообщили о новом мошенничестве с социальными выплатами

Через фейковое мобильное приложение мошенники обещали выплатить от 12 000 до 300 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники создали приложения в Google Play для Android, которые «обещают» социальные выплаты в связи с пандемией коронавируса, сообщили в «Лаборатории Касперского». Предполагается, что через них злоумышленники могли украсть у россиян шесть миллионов рублей.

«[Приложения] созданы с целью выманить деньги пользователей. Если человек скачивает и открывает любое из них, он автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят для получения денег ввести личные данные (ФИО и дату рождения) и оплатить взнос якобы за оформление перевода или юридические услуги», — цитирует сообщение «Лаборатории Касперского» РБК.

Новый вид мошенничества компания обнаружила в августе 2021 года. Мошенники от имени вымышленных фондов обещали выплатить россиянам от 12 000 до 300 000 рублей. Для убедительности в некоторых приложениях были созданы диалоговые окна для общения с юристом, который рассчитывает размер пособия. Средняя «комиссия», которую просили злоумышленники у своих жертв, составила 300 рублей. На конец месяца число установок таких приложений превысило 20 тысяч, соответственно мошенники могли заработать 6 миллионов рублей, посчитали в «Лаборатории Касперского».

Исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Игорь Головин рассказал, что у таких приложений могут быть фейковые положительные отзывы. При этом оценки в Google Play оказываются низкими — столкнувшиеся с обманом пользователи будут понижать рейтинг.

Ранее руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев сообщил, что мошенники запустили фейковую акцию по раздаче бесплатной пиццы от имени крупных российских банков. Чтобы получить приз, жертва должна была ввести номера телефона и банковской карты. Затем нужно было указать секретный код из SMS-сообщения. После этого мошенники получали доступ к счетам жертвы, передает телеканал 360.