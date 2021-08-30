Стартовала продажа турпутевок из Перми в Хургаду

Авиарейсы в Хургаду будет выполнять авиакомпания «Россия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» в сентябре начнет выполнять авиарейсы из Перми в Хургаду (Египет). Продажу путевок открыл туроператор «Библио-Глобус», сообщается на официальном сайте оператора.

В расписании «Библио-Глобуса» указано, что в сентябре будет выполнено три парных вылета: 10, 17 и 24 сентября. Стоимость билетов специалист туроператора в Перми URA.RU не уточнил.

Разрешение совершать рейсы из Перми в Египет Росавиация выдала авиакомпаниям в августе. Сообщалось, что в Хургаду смогут летать авиакомпании «Роял Флайт», «НордСтар» «Ред Вингс».