30 августа 2021
29 августа 2021
28 августа 2021

Стартовала продажа турпутевок из Перми в Хургаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания россия
Авиарейсы в Хургаду будет выполнять авиакомпания «Россия» Фото:

Авиакомпания «Россия» в сентябре начнет выполнять авиарейсы из Перми в Хургаду (Египет). Продажу путевок открыл туроператор «Библио-Глобус», сообщается на официальном сайте оператора.

В расписании «Библио-Глобуса» указано, что в сентябре будет выполнено три парных вылета: 10, 17 и 24 сентября. Стоимость билетов специалист туроператора в Перми URA.RU не уточнил.

Разрешение совершать рейсы из Перми в Египет Росавиация выдала авиакомпаниям в августе. Сообщалось, что в Хургаду смогут летать авиакомпании «Роял Флайт», «НордСтар» «Ред Вингс».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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