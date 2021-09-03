ПФР создал правила выплаты пособий семьям и беременным женщинам

Заявитель вправе предоставить недостающие документы в течение 10 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Путинские выплаты на детей

В Пенсионном фонде России разработали регламенты предоставления пособий беременным женщинам и выплат на детей от 8 до 17 лет. Документы опубликованы на сайте ПФР. В регламентах устанавливаются сроки предоставления пособий, а также перечень и порядок предоставления документов для получения материальной помощи.

«Принятие решения о назначении пособия либо отказе в назначении пособия осуществляется территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособия», — сообщается в регламенте о предоставлении пособия для беременных женщин, вставших на учет в медучреждения на ранних сроках беременности. В случае непредоставления документов срок принятия решения могут продлить до 20 дней, а заявитель вправе предоставить недостающие документы в течение 10 дней.

С 1 июля 2021 года в России ввели ежемесячные пособия для беременных, находящихся в трудном финансовом положении, в размере половины прожиточного минимума (в среднем 6300 рублей). До этого выплачивали только единовременное пособие в размере 700 рублей.

Решение о назначении или отказе пособия на детей от 8 до 17 лет принимается в местном органе ПФР также в течение 10 дней со дня регистрации заявления. Заявитель вправе предоставить недостающие документы в течение 10 дней. Размер ежемесячного пособия составляет в среднем 5600 рублей.

В случае с пособиями на детей или для беременных, документы запрашиваются Пенсионным фондом в учреждениях и организациях, в которых документы находятся. Однако заявитель имеет право предоставлять документы сам.