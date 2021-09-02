В ХМАО возмутились попыткой водителя автобуса высадить ребенка

В Нижневартовске водитель автобуса попытался выгнать ребенка, который не смог заплатить за проезд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нижневартовске водитель потребовал от ребенка, который не оплатил проезд, выйти из автобуса. Пост возмущения житель города, ставший свидетелем события, разместил в социальных сетях.

«Мальчик класс 6-7 спросил у водителя, можно ли оплатить поездку онлайн, водитель ответил, что нельзя, через несколько минут обратился к мальчику. „Ну что, оплачивай как хочешь — или терминал, или наличка“, — сказал водитель. Мальчик уже хотел сойти, я за него оплатила. А если бы была зима? Огромная просьба к руководству ПАТП-1 Нижневартовска, провести разъяснительную работу с водителями», — рассказала пользователь с ником Ирина Ионина в городском паблике «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту жители города поддержали возмущение автора, потребовали оштрафовать водителя и публичного ответа от перевозчика. А также указали на вступившие в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым детей-безбилетников до 16 лет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта. На предприятии ПАТП-1 корреспонденту агентства ответили, что не могут прокомментировать ситуацию, так как у руководства закончился рабочий день и их нет на месте.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО автоперевозчик оскорбил в автобусе женщину с ребенком. Тогда глава фирмы-перевозчика в Югорске Александр Джишкариани оскорбил пассажирку автобуса из-за проездного ее дочери.