Лавров озвучил роль России в Афганистане

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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, лавров сергей
Лавров сообщили, что РФ способствует диалогу между этническими группами Афганистана Фото:
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Роль России в Афганистане — разрешить конфликт мирным путем. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание».

«Возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем есть. РФ активно способствует тому, чтобы диалог между всеми этническими группами в Афганистане состоялся», — сказал Лавров.

Ранее директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает возможность предоставления гуманитарной помощи Афганистану, который находится под властью талибов (Талибан — запрещенная в России террористическая организация). Также Захарова считает, что мировое сообщество должно приложить усилия для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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