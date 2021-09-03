Лавров озвучил роль России в Афганистане

Роль России в Афганистане — разрешить конфликт мирным путем. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание».
«Возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем есть. РФ активно способствует тому, чтобы диалог между всеми этническими группами в Афганистане состоялся», — сказал Лавров.
Ранее директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает возможность предоставления гуманитарной помощи Афганистану, который находится под властью талибов (Талибан — запрещенная в России террористическая организация). Также Захарова считает, что мировое сообщество должно приложить усилия для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.
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