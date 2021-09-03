Лавров озвучил роль России в Афганистане

Лавров сообщили, что РФ способствует диалогу между этническими группами Афганистана Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Роль России в Афганистане — разрешить конфликт мирным путем. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание».

«Возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем есть. РФ активно способствует тому, чтобы диалог между всеми этническими группами в Афганистане состоялся», — сказал Лавров.

Ранее директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает возможность предоставления гуманитарной помощи Афганистану, который находится под властью талибов (Талибан — запрещенная в России террористическая организация). Также Захарова считает, что мировое сообщество должно приложить усилия для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.