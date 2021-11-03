В ХМАО до 14 ноября продлили коронавирусные ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Власти ХМАО продлили часть коронавирусных ограничений до 14 ноября, а также ввели новые запреты. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов и разрешений для жителей региона.

В ХМАО до 14 ноября запрещено:

Обслуживать посетителей заведений общепита с 23:00 до 6:00.

Работать фуд-кортам в торговых центрах и других заведениях, в которых расположены торговые объекты и организации.

Проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Детям до 16 лет посещать торговые центры, а также другие торговые объекты и организации без сопровождения родителей или законных представителей.

Проводить выездные свадебные церемонии. А также нахождение в здании ЗАГСа более восьми человек при регистрации брака (включая сотрудника ЗАГСа).

С 8 ноября работать беременным женщинам в очном формате.

Очно учиться по основным образовательным программам студентам вузов и сузов.

Отправлять в командировку непривитых сотрудников, а также переболевших коронавирусом сотрудников, со дня выздоровления которых прошло больше полугода.

Жителям без QR-кода или справки о перенесенной болезни посещать объекты торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиницы и прочие места для временного проживания, а также заведения общественного питания

Посещать жителям, которые имеют медотвод от вакцинации, все вышеперечисленные организации, а также спортивные и культурные мероприятия.

Жителям старше 60 лет, а также жителям из группы риска, выходить на улицу без необходимости. Можно лишь обращаться за медицинской помощью, выгуливать домашних животных, помогать близким родственникам старше 60 лет и выносить мусор.

До 31 декабря запрещены работа детских игровых комнат, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

Разрешено:

Родителям подать заявление на дистанционный формат обучения для школьника.

Работодателям отправлять вакцинированных сотрудников в командировки, а также тех, кто уже переболел коронавирусом за последние полгода.

Без QR-кода посещать отделения МФЦ, аптеки, магазины, торгующие продуктами и товарами из списка первой необходимости. Однако до 7 ноября в многофункциональных центрах будут оказывать ограниченное количество услуг.

Круглосуточно работать заведениям общественного питания при доставке заказов и заказов навынос. А также работать общепиту в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили локдаун до 14 ноября. Новый пакет ограничений был принят на основе эффективности ранее принятых ограничений, а также предложений Роспотребнадзора и анализе эпидемиологической обстановки в округе.