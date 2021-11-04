В Белоруссии заявили, что Минск давно признал Крым российским

Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Белорусская страна давно признала Крым российским. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было — какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства… Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации», — заявил Савиных в эфире «Соловьев Live».

Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь, чтобы принять участие в церемонии, посвященной Дню народного единства. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства пожаловался, что Путин не взял его с собой и попросил передать поздравления крымчанам с Днем народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября.

До этого Лукашенко заявлял, что белорусская сторона признает Крым только в том случае, когда богатейшие люди России будут заниматься поставками в этот регион. Минск, пытался лавировать между Москвой и Киевом, пишет «Царьград». Политолог и востоковед Евгений Сатановский считает, что таким способом президент Белоруссии старался подстроиться под политическую ситуацию в мире.