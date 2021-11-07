Тагильчанину, работавшему на нефтебазе, оторвало голову

Рабочему оторвало голову ковшом спецмашины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочему нефтебазы «Газпромнефть-Терминал» в Нижнем Тагиле оторвало голову во время работы на погрузчике. Об этом сообщил источник, знакомый с умершим.

«Он на погрузчике перевозил бочки с присадкой. [Рабочий] высунул голову в боковое окно. Во время подъема ковша произошла травматическая ампутация головы», — передает портал v-tagile.ru со ссылкой на коллегу скончавшегося тагильчанина.

Источник уточнил, что рабочий нарушил технику безопасности, высунув голову из окна. Однако руководство не должно было допускать, чтобы сотрудник управлял погрузчиком, потому что у него была другая специальность, добавил коллега умершего.

В пресс-службе компании подтвердили информацию о происшествии. Там отметили, что смерть мужчины наступила 6 ноября. Он получил травму из-за нарушения правил безопасности. «На объект были вызваны бригада скорой медицинской помощи, полиция. Ведется расследование», — добавили в пресс-службе. Там пообещали финансово помочь семье умершего.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.