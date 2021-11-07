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Жители севера Пермского края остались без ПЦР-лаборатории

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Клипарт. Магнитогорск, пцр, взятие мазка
ПЦР-лаборатория в Березниках должна вновь открыться 10 ноября Фото:
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В Березниках (Пермский край) временно приостановила работу ПЦР-лаборатория, куда на исследования поступали мазки, взятые, в том числе, у жителей крупных городов: Соликамска и Чердыни. Информация о закрытии лаборатории размещена на странице Городской больницы Соликамска во «Вконтакте».

«Уважаемые жители Соликамского городского округа, в связи с тем, что ПЦР-лаборатория Краевой больницы имени Вагнера закрыта на дезинфекционную обработку, мазки будут направляться для исследования в лабораторию Перми. Время получения результатов ПЦР-тестов будет увеличено, просим проявить понимание», — сказано в опубликованном сообщении.

В пресс-службе Краевой больницы имени Вагнера URA.RU сообщили, что из-за закрытия ПЦР-лаборатории увеличится время ожидание результата теста до 2-3 дней. При этом там добавили, что в среду, 10 ноября, ПЦР-лаборатория вновь должна начать работать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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