Врачи, работающие с COVID-19, пожаловались, что получают меньше узких специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи городской больницы №1 Нижнего Тагила пожаловались, что руководство чрезмерно загружает их работой, при этом ущемляя в зарплате. Об этом сообщил источник в медицинских кругах. Среди подававших заявление терапевты, кардиологи, хирурги, реаниматологи и другие специалисты.

«Превышаются нормативы для дежурных врачей (один дежурный врач вынужден обслуживать два отделения), что противоречит приказу Минздрава России», — передает портал Е1.ru со ссылкой на врачей тагильской больницы. Они отметили, что при высокой ответственности час работы кардиолога и хирурга оплачивается ниже, чем у более узких специалистов, таких как эндокринолог.

Врачи уверены, что руководство больницы ущемляет их права, угрожая увольнением. «От увольнения останавливает только любовь к профессии. Но на голом энтузиазме, к сожалению, нам долго не протянуть», — пишут врачи.

URA.RU обратилось в пресс-службу тагильской больницы. Там пообещали прокомментировать информацию позднее.

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков в разговоре с URA.RU подтвердил информацию. «Заявление зарегистрировано. Подписанты получат ответ в установленный законом срок», — ответил он.

Ранее сообщалось о массовых увольнениях врачей в ГБ №1 Нижнего Тагила. Вокруг медицинского учреждения разворачивались скандалы, которые объяснялись сложной ситуацией с коронавирусом в городе.