Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Перми

Больше всех в Перми готовы платить программисту Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Программист, водитель-стажер и старший программист «1С» стали самыми выгодными в финансовом плане вакансиями в Перми. Таковы данные ноябрьского исследования, которым с URA.RU поделился сервис SuperJob.

«Самую высокую зарплату ноября в Перми предлагают программисту в научно-исследовательском институте — от 120 тысяч рублей. Сотрудник должен иметь релевантный опыт, владеть необходимым стеком технологий, быть ответственным и пунктуальным. Работодатель обещает возможность удаленной работы, постоянное обучение и премии за результативность», — говорится в сообщении аналитиков.

Второе место по предлагаемой зарплате занимает должность водителя-стажера на междугородние грузоперевозки — от 111 тысяч рублей. Замыкает тройку вакансия старшего программиста «1С» — от 100 тысяч в месяц. В рейтинг также вошли позиции директора магазина спорттоваров и руководителя подразделения в компанию по оптовым продажам промышленного оборудования.