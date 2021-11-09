09 ноября 2021
08 ноября 2021

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всех в Перми готовы платить программисту Фото:

Программист, водитель-стажер и старший программист «1С» стали самыми выгодными в финансовом плане вакансиями в Перми. Таковы данные ноябрьского исследования, которым с URA.RU поделился сервис SuperJob.

«Самую высокую зарплату ноября в Перми предлагают программисту в научно-исследовательском институте — от 120 тысяч рублей. Сотрудник должен иметь релевантный опыт, владеть необходимым стеком технологий, быть ответственным и пунктуальным. Работодатель обещает возможность удаленной работы, постоянное обучение и премии за результативность», — говорится в сообщении аналитиков.

Второе место по предлагаемой зарплате занимает должность водителя-стажера на междугородние грузоперевозки — от 111 тысяч рублей. Замыкает тройку вакансия старшего программиста «1С» — от 100 тысяч в месяц. В рейтинг также вошли позиции директора магазина спорттоваров и руководителя подразделения в компанию по оптовым продажам промышленного оборудования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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