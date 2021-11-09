В Перми студентка из Индии попалась на распространении наркотиков

Обвиняемой может грозить до 20 лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студентка пермского медуниверситета из Индии обвиняется. Вместе с ней по делу проходят трое граждан России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«К участию в незаконном обороте запрещенных веществ были привлечены обвиняемые — ранее не судимые молодые люди, в числе которых была иностранная студентка, обучающаяся в Пермском государственном медицинском университете», — сообщает пресс-служба. Организатора преступной группировки установить не смогли.

По версии следствия, молодые люди выполняли роли кладовщиков, фасовщиков и закладчиков запрещенных веществ. Они работали на территории Перми, Березников и Кунгура. После того, как деятельность по сбыту наркотиков была пресечена, у обвиняемых было изъято более 1 кг наркотических средств.

На студентов завели уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. п. «а», «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере). Оно будет направлено для рассмотрения в Орджникидзевский суд. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.