09 ноября 2021

В Перми студентка из Индии попалась на распространении наркотиков

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Обвиняемой может грозить до 20 лет лишения свободы Фото:

Студентка пермского медуниверситета из Индии обвиняется. Вместе с ней по делу проходят трое граждан России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«К участию в незаконном обороте запрещенных веществ были привлечены обвиняемые — ранее не судимые молодые люди, в числе которых была иностранная студентка, обучающаяся в Пермском государственном медицинском университете», — сообщает пресс-служба. Организатора преступной группировки установить не смогли.

По версии следствия, молодые люди выполняли роли кладовщиков, фасовщиков и закладчиков запрещенных веществ. Они работали на территории Перми, Березников и Кунгура. После того, как деятельность по сбыту наркотиков была пресечена, у обвиняемых было изъято более 1 кг наркотических средств.

На студентов завели уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. п. «а», «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере). Оно будет направлено для рассмотрения в Орджникидзевский суд. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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