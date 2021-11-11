Россияне соглашаются на нелюбимую работу ради высоких зарплат

Треть опрошенных готова трудиться на нелюбимой работе за 75-150 тысяч рублей в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Большинство россиян за высокую зарплату готовы работать в компаниях с противоречивыми ценностями. Такие данные приводятся в исследовании компании «Работа.ру».

«43% участников исследования готовы работать в компании, если ее миссия расходится с их принципами, при условии, что там будет высокая зарплата. 27% опрошенных готовы работать в компании, чьи ценности не разделяют, если там хорошие условия труда, а 23% респондентов выберут такого работодателя при отсутствии других вариантов», — говорится в опросе, результаты которого имеются в распоряжении РИА «Новости».

В исследовании также названа и сумма зарплат, на которую согласились бы россияне, если их ценности не совпадут с ценностями работодателя. Так, 5% согласны смириться с ситуацией за зарплату до 50 тысяч рублей в месяц, 11% опрошенных — за 50—75 тысяч рублей, 14% — за 75—100 тысяч рублей, а 16% — за 100-150 тысяч рублей в месяц от работодателя.

Отмечается также, что 18% опрошенных не согласны работать в таких условиях ни за какие деньги. Всего на эту тему было опрошено более 5 тысяч пользователей из всех регионов России.