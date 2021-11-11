Источник URA.RU подтвердил лишение депутата Рашкина неприкосновенности

Валерия Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности в начале следующей недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутата Госдумы и члена КПРФ Валерия Рашкина действительно могут лишить депутатской неприкосновенности в середине ноября. Такую информацию сообщают источники URA.RU, комментируя новость о том, что Генпрокуратура направила представление против депутата.

«Валерия Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности в начале следующей недели. По решению главы партии Геннадия Зюганова депутаты от КПРФ проголосуют против лишения Рашкина неприкосновенности, но проводить какие-либо акции в защиту оскандалившегося депутата коммунисты не будут», — сообщили журналистам агентства инсайдеры в Компартии.

Ранее источник в Госдуме раскрыл, что представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступит в начале следующей недели. Депутат подозревается в незаконной охоте.

Он был остановлен представителями комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в октябре в лесу Саратовской области. В его машине лежал мертвый лось. На месте инцидента были обнаружены карабин и патроны, их направили на экспертизу, пишет «Царьград». Рашкин уже заявил о готовности явиться к следователям по делу о незаконной охоте, дополняет Nation News.