Источник URA.RU подтвердил лишение депутата Рашкина неприкосновенности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ. Москва, портрет, рашкин валерий
Валерия Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности в начале следующей недели Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутата Госдумы и члена КПРФ Валерия Рашкина действительно могут лишить депутатской неприкосновенности в середине ноября. Такую информацию сообщают источники URA.RU, комментируя новость о том, что Генпрокуратура направила представление против депутата.

«Валерия Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности в начале следующей недели. По решению главы партии Геннадия Зюганова депутаты от КПРФ проголосуют против лишения Рашкина неприкосновенности, но проводить какие-либо акции в защиту оскандалившегося депутата коммунисты не будут», — сообщили журналистам агентства инсайдеры в Компартии.

Ранее источник в Госдуме раскрыл, что представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступит в начале следующей недели. Депутат подозревается в незаконной охоте.

Он был остановлен представителями комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в октябре в лесу Саратовской области. В его машине лежал мертвый лось. На месте инцидента были обнаружены карабин и патроны, их направили на экспертизу, пишет «Царьград». Рашкин уже заявил о готовности явиться к следователям по делу о незаконной охоте, дополняет Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...