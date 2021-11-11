Источник: Рашкина лишат неприкосновенности из-за уголовного дела

Генпрокуратура готовит представление против Валерия Рашкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутат Госдумы и член КПРФ Валерий Рашкин, который подозревается в незаконной охоте, может быть лишен депутатской неприкосновенности. Причиной этого станет представление об устранении нарушений закона от Генпрокуратуры РФ. Такую информацию сообщил источник в нижней палате парламента.

«Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — сказал источник в Госдуме, его слова приводит РИА «Новости».

В октябре в лесу Саратовской области представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили Валерия Рашкина, напоминает «Федеральное агентство новостей». В его машине нашли тушу лося. Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает, по его версии, он загрузил мертвое животное в автомобиль, чтобы отвезти его в полицию.

Рашкин прошел тест на детекторе лжи, и его версия подтвердилась, указывает Nation News. Он также готов сотрудничать со следствием, пишет «Царьград». Однако на месте инцидента были обнаружены карабин и патроны, их направили на экспертизу. В КПРФ считают, что случившееся — провокация, однако в Госдуме прокомментировали, что Рашкина могут лишить мандата. В свою очередь, убитому животному в Москве уже соорудили небольшой мемориал.