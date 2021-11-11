Глава ДНР: от украинских обстрелов страдают 18 тысяч россиян

На линии соприкосновения в ДНР (Донецкая народная республика) живут 18 тысяч граждан РФ, они регулярно подвергаются обстрелам. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«81 населенный пункт считается прифронтовым. Там проживают 140 тысяч человек, 18 тысяч из них — это граждане Российской Федерации. Это люди, которые подвергаются обстрелам», — цитирует заявление Пушилина РИА «Новости».
В апреле 2014 года власти Украины начали военные действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. Начиная с 2014 года, обсуждается урегулирование ситуации на Донбассе. Контактной группой было принято три документа, призванных урегулировать конфликт, однако сделать это до сих по не удается.
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины) Игорь Романенко заявил, что Украина должна повышать свою боеспособность и готовиться к войне с Россией. Без наращивания военной мощи Украина не может одержать победу в Донбассе, так как за народными республиками стоит превосходящая по силе Россия, сообщил Романенко.
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