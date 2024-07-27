Беглый олигарх Березовский задолжал РФ почти миллиард рублей

27 июля 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Долги Бориса Березовского связанны с судебными решениями по уголовным делам Фото: Александр Чумичева/ТАСС Беглый олигарх Борис Березовский, умерший в Великобритании, оставил в России задолженность по судебным решениям почти на 880 млн рублей. Это следует из документов и данных банка исполнительных производств, с которыми ознакомились СМИ. «Общая сумма непогашенной задолженности составляет 879 млн 953 тысяч 269 рублей 86 копеек», — следует из документов и данных банка исполнительных производств, с которыми ознакомился ТАСС. Березовский был фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о хищении средств ОАО «Аэрофлот» и имущества ОАО «Автоваз», что привело к значительным задолженностям по решениям российских судов. В 1992 году Березовский вместе с финансовым директором «АвтоВАЗа» Николаем Глушковым и швейцарской компанией Andr & Cie основал Forus Services. Компания занималась финансовыми операциями, такими как продажа валюты и открытие кредитных линий для российских компаний за рубежом. Однако структура собственности компании была непрозрачной, с участием фиктивных компаний, что скрывало реальные владельцев. К 1994 году ключевой частью дохода Березовского стала компания «АвтоВАЗ». Его предприятие «ЛогоВАЗ» стало крупнейшим автодилером РФ, продающим около 45 000 автомобилей «АвтоВАЗа» в год, что составляло около 10% от всех продаж в России. Березовский выстроил тесные связи с руководством «АвтоВАЗа», что включало председателя компании и финансового директора. Высокопоставленные должностные лица завода получили акции «ЛогоВАЗа», что позволило Березовскому покупать автомобили у «АвтоВАЗа» с убытком для завода, но с личной выгодой для руководителей, владевших акциями его компании. Таким образом, Березовский построил свой капитал на непрозрачных финансовых схемах, стратегических связях с ключевыми фигурами и манипуляциях с акциями, что позволяло ему контролировать значительную часть рынка и извлекать личную выгоду. Березовский был объявлен в розыск Россией с апреля 1999 года и получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. После смерти в 2013 году, его долги остаются непогашенными, и их можно взыскать только с его наследников, если они вступят в наследство. В 2011 и 2012 годах Головинский, Симоновский районные суды Москвы и Красногорский городской суд Московской области выдали три исполнительных листа в отношении Березовского. После его смерти ФССП возбудила по ним исполнительные производства: одно 20 февраля 2017 года и два 19 июня 2017 года. Однако ни одна из задолженностей не была взыскана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беглый олигарх Борис Березовский, умерший в Великобритании, оставил в России задолженность по судебным решениям почти на 880 млн рублей. Это следует из документов и данных банка исполнительных производств, с которыми ознакомились СМИ. «Общая сумма непогашенной задолженности составляет 879 млн 953 тысяч 269 рублей 86 копеек», — следует из документов и данных банка исполнительных производств, с которыми ознакомился ТАСС. Березовский был фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о хищении средств ОАО «Аэрофлот» и имущества ОАО «Автоваз», что привело к значительным задолженностям по решениям российских судов. В 1992 году Березовский вместе с финансовым директором «АвтоВАЗа» Николаем Глушковым и швейцарской компанией Andr & Cie основал Forus Services. Компания занималась финансовыми операциями, такими как продажа валюты и открытие кредитных линий для российских компаний за рубежом. Однако структура собственности компании была непрозрачной, с участием фиктивных компаний, что скрывало реальные владельцев. К 1994 году ключевой частью дохода Березовского стала компания «АвтоВАЗ». Его предприятие «ЛогоВАЗ» стало крупнейшим автодилером РФ, продающим около 45 000 автомобилей «АвтоВАЗа» в год, что составляло около 10% от всех продаж в России. Березовский выстроил тесные связи с руководством «АвтоВАЗа», что включало председателя компании и финансового директора. Высокопоставленные должностные лица завода получили акции «ЛогоВАЗа», что позволило Березовскому покупать автомобили у «АвтоВАЗа» с убытком для завода, но с личной выгодой для руководителей, владевших акциями его компании. Таким образом, Березовский построил свой капитал на непрозрачных финансовых схемах, стратегических связях с ключевыми фигурами и манипуляциях с акциями, что позволяло ему контролировать значительную часть рынка и извлекать личную выгоду. Березовский был объявлен в розыск Россией с апреля 1999 года и получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. После смерти в 2013 году, его долги остаются непогашенными, и их можно взыскать только с его наследников, если они вступят в наследство. В 2011 и 2012 годах Головинский, Симоновский районные суды Москвы и Красногорский городской суд Московской области выдали три исполнительных листа в отношении Березовского. После его смерти ФССП возбудила по ним исполнительные производства: одно 20 февраля 2017 года и два 19 июня 2017 года. Однако ни одна из задолженностей не была взыскана.