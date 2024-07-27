Зачем индийский премьер решил отправиться в Киев после Москвы

ТАСС: Моди предложит посредничество Индии в разрешении конфликта на Украине

27 июля 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может стать посредником для разрешения конфликта на Украине Фото: пресс-служба президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Индийский премьер-министр Нарендра Моди может стать посредником между Россией и Украиной для разрешения их конфликта. Такую инициативу он может предложить в ходе планируемого визита на Украину в августе, заявил источник в парламенте Индии. «Индия может предложить посредничество в деле разрешения украинского кризиса. Такое предложение может быть сделано в ходе визита Моди на Украину, возможность которого сейчас обсуждается», — сообщил источник в беседе с ТАСС. По его словам, у Индии сложились хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, ей «доверяют обе страны». Ее власти не раз выказывали желание помочь конфликтующим сторонам, однако для реализации этой помощи требуется согласие обеих, подчеркнул источник. Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля 2024 года. Переговоры продолжались два дня, на повестке были вопросы обороны, торговли, связи, инвестиций, энергетического сотрудничества, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов. Индия планирует сотрудничество с Россией во многих сферах, в частности, она заинтересована в расширении своего присутствия на Дальнем Востоке с использованием маршрута Ченнаи — Владивосток. Об этом сообщает «360.ru». Также у этого визита могут быть скрытые причины. Эксперты заявляют, что Индия не может предложить России многого, поэтому одним из интересующих Москву аспектов этих переговоров могла стать «военная база в Индийском океане». Об этом заявляет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индийский премьер-министр Нарендра Моди может стать посредником между Россией и Украиной для разрешения их конфликта. Такую инициативу он может предложить в ходе планируемого визита на Украину в августе, заявил источник в парламенте Индии. «Индия может предложить посредничество в деле разрешения украинского кризиса. Такое предложение может быть сделано в ходе визита Моди на Украину, возможность которого сейчас обсуждается», — сообщил источник в беседе с ТАСС. По его словам, у Индии сложились хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, ей «доверяют обе страны». Ее власти не раз выказывали желание помочь конфликтующим сторонам, однако для реализации этой помощи требуется согласие обеих, подчеркнул источник. Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля 2024 года. Переговоры продолжались два дня, на повестке были вопросы обороны, торговли, связи, инвестиций, энергетического сотрудничества, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов. Индия планирует сотрудничество с Россией во многих сферах, в частности, она заинтересована в расширении своего присутствия на Дальнем Востоке с использованием маршрута Ченнаи — Владивосток. Об этом сообщает «360.ru». Также у этого визита могут быть скрытые причины. Эксперты заявляют, что Индия не может предложить России многого, поэтому одним из интересующих Москву аспектов этих переговоров могла стать «военная база в Индийском океане». Об этом заявляет «Царьград».