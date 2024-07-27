ВСУ атаковали Липецкую область

ВСУ атаковали территорию РФ с помощью БПЛА
Вооруженные силы Украины атаковали территории РФ с помощью беспилотника. БПЛА противника упал в Липецкой области селе Ратчино близь жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино», — сообщил Артамонов в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают оперативные службы.
Также сегодня российские ПВО уничтожили более 20 БПЛА ВСУ в Брянской области. Всего украинские военные пытались атаковать регион с помощью 21 беспилотника.
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