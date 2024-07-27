ВСУ атаковали Липецкую область

Губернатор Липецкой области Артамонов: БПЛА ВСУ упал около жилого дома
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ВСУ атаковали территорию РФ с помощью БПЛА
ВСУ атаковали территорию РФ с помощью БПЛА Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали территории РФ с помощью беспилотника. БПЛА противника упал в Липецкой области селе Ратчино близь жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино», — сообщил Артамонов в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают оперативные службы.

Также сегодня российские ПВО уничтожили более 20 БПЛА ВСУ в Брянской области. Всего украинские военные пытались атаковать регион с помощью 21 беспилотника.

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Вооруженные силы Украины атаковали территории РФ с помощью беспилотника. БПЛА противника упал в Липецкой области селе Ратчино близь жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино», — сообщил Артамонов в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают оперативные службы. Также сегодня российские ПВО уничтожили более 20 БПЛА ВСУ в Брянской области. Всего украинские военные пытались атаковать регион с помощью 21 беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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