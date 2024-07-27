В Ростовской области ВС РФ перехватили два беспилотника Украины

В Ростовской области ВС РФ перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Минувшей ночью на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — сообщил Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Дежурные службы устанавливают наличие повреждений на земле.
Ранее в Ростовской области также уничтожали беспилотники ВСУ. Тогда обломки повредили хозяйственные постройки и спровоцировали небольшое возгорание. Об этом заявляет 360.ru.
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В Ростовской области ВС РФ перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Минувшей ночью на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — сообщил Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Дежурные службы устанавливают наличие повреждений на земле. Ранее в Ростовской области также уничтожали беспилотники ВСУ. Тогда обломки повредили хозяйственные постройки и спровоцировали небольшое возгорание. Об этом заявляет 360.ru.