В Ростовской области ВС РФ перехватили два беспилотника Украины

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Два беспилотника ВСУ уничтожены в средствами радиоэлектронной борьбы Ростовской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области ВС РФ перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Минувшей ночью на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — сообщил Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Дежурные службы устанавливают наличие повреждений на земле.

Ранее в Ростовской области также уничтожали беспилотники ВСУ. Тогда обломки повредили хозяйственные постройки и спровоцировали небольшое возгорание. Об этом заявляет 360.ru.

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В Ростовской области ВС РФ перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Минувшей ночью на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — сообщил Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Дежурные службы устанавливают наличие повреждений на земле. Ранее в Ростовской области также уничтожали беспилотники ВСУ. Тогда обломки повредили хозяйственные постройки и спровоцировали небольшое возгорание. Об этом заявляет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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