В Китае взорвался металлургический завод, есть погибшие

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В Китае при взрыве на заводе погибло пять человек
В Китае при взрыве на заводе погибло пять человек Фото:

На металлургическом заводе в центральной китайской провинции Хэнань произошел взрыв. В результате происшествия погибло пять человек, еще 14 получили ранения. Об этом сообщило китайское Sohu.

«Пять человек погибли, 14 получили легкие травмы», — сообщило китайское издание. Взрыв произошел в пятницу около 13:30 по московскому времени. Согласно данным управления по чрезвычайным ситуациям города Юнчэн провинции Хэнань, при производстве алюминиевых штанг произошел взрыв кристаллизатора.

В данный момент на месте происшествия идут восстановительные работы. Причины аварии расследуются. Полиция страны произвела задержание лиц, отвечающих за работу объекта.

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На металлургическом заводе в центральной китайской провинции Хэнань произошел взрыв. В результате происшествия погибло пять человек, еще 14 получили ранения. Об этом сообщило китайское Sohu. «Пять человек погибли, 14 получили легкие травмы», — сообщило китайское издание. Взрыв произошел в пятницу около 13:30 по московскому времени. Согласно данным управления по чрезвычайным ситуациям города Юнчэн провинции Хэнань, при производстве алюминиевых штанг произошел взрыв кристаллизатора. В данный момент на месте происшествия идут восстановительные работы. Причины аварии расследуются. Полиция страны произвела задержание лиц, отвечающих за работу объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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