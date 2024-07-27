В Китае взорвался металлургический завод, есть погибшие

На металлургическом заводе в центральной китайской провинции Хэнань произошел взрыв. В результате происшествия погибло пять человек, еще 14 получили ранения. Об этом сообщило китайское Sohu.
«Пять человек погибли, 14 получили легкие травмы», — сообщило китайское издание. Взрыв произошел в пятницу около 13:30 по московскому времени. Согласно данным управления по чрезвычайным ситуациям города Юнчэн провинции Хэнань, при производстве алюминиевых штанг произошел взрыв кристаллизатора.
В данный момент на месте происшествия идут восстановительные работы. Причины аварии расследуются. Полиция страны произвела задержание лиц, отвечающих за работу объекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.