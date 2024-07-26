ВС РФ ударили по Нежине, ранены иностранные наемники: карта СВО на Украине 25 июля

ВС РФ ударили по Нежине, до 10 иностранных наемников ранено

26 июля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали пункт дислокации личного состава ВСУ в Черниговской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ударили по пункту дислокации личного состава ВСУ в Черниговской области. По информации подполья, взрывы прозвучали в городе Нежин. В результате атаки ранено до десяти иностранных наемников. ВС РФ также нанесли удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). Сообщается, что противник хранил там дальнобойные ракеты. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения инфографика URA.RU Удар по пункту дислокации ВСУ в Нежине ВС РФ нанесли удар по населенному пункту дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Отмечается, что в результате атаки пострадали до десяти иностранных наемников противника. Удары по складам ВСУ в Краматорске и Запорожье В ночь на 26 июля в Краматорске и Запорожье были слышны взрывы. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Краматорске, где хранились дальнобойные ракеты. Уточняется, что взрывы спровоцировали пожары. Захват Яснобродовки ВС РФ заняли населенный пункт Яснобродовка. Военные группировки войск «Центр» водрузили над населенным пунктом флаг, что символизирует победу над противником. Об этом сообщили «Военкоры русской весны» в своем telegram-канале. Минобороны РФ не давало официального подтверждения по данному поводу. БПЛА «Герань» ударили по объектам в Киевской и Житомирской областях Ночью беспилотные летательные аппараты «Герань» нанесли удары по объектам в Киевской и Житомирской областях. В Краматорске была зафиксирована длительная детонация, сообщил telegram-канал «Силовики». ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью БПЛА В ночь на 26 июля было сбито четыре БПЛА ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что еще два беспилотника были сбиты над Курской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные ударили по пункту дислокации личного состава ВСУ в Черниговской области. По информации подполья, взрывы прозвучали в городе Нежин. В результате атаки ранено до десяти иностранных наемников. ВС РФ также нанесли удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). Сообщается, что противник хранил там дальнобойные ракеты. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. ВС РФ нанесли удар по населенному пункту дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Отмечается, что в результате атаки пострадали до десяти иностранных наемников противника. В ночь на 26 июля в Краматорске и Запорожье были слышны взрывы. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Краматорске, где хранились дальнобойные ракеты. Уточняется, что взрывы спровоцировали пожары. ВС РФ заняли населенный пункт Яснобродовка. Военные группировки войск «Центр» водрузили над населенным пунктом флаг, что символизирует победу над противником. Об этом сообщили «Военкоры русской весны» в своем telegram-канале. Минобороны РФ не давало официального подтверждения по данному поводу. Ночью беспилотные летательные аппараты «Герань» нанесли удары по объектам в Киевской и Житомирской областях. В Краматорске была зафиксирована длительная детонация, сообщил telegram-канал «Силовики». В ночь на 26 июля было сбито четыре БПЛА ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что еще два беспилотника были сбиты над Курской областью.