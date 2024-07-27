ТАСС: задержан экс-руководитель «Оборонэнерго» Манукян по делу о хищениях

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Задержан один из бывших руководителей "Оборонэнерго"
Задержан один из бывших руководителей "Оборонэнерго" Фото:

В Москве задержан бывший руководитель «Оборонэнерго» Марк Манукян по подозрению в хищениях. Это следует из материалов дела.

«В Москве задержали одного из бывших руководителей „Оборонэнерго“ Марка Манукяна», — сообщили ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным следствия, действия Марка Манукяна, связанные с неисполнением должностных обязанностей, стали причиной серьезных финансовых потерь для компании. Манукян уже признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Ранее был арестован бывший владелец одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, передает 360.ru. Ему вменяют хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа.

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В Москве задержан бывший руководитель «Оборонэнерго» Марк Манукян по подозрению в хищениях. Это следует из материалов дела. «В Москве задержали одного из бывших руководителей „Оборонэнерго“ Марка Манукяна», — сообщили ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным следствия, действия Марка Манукяна, связанные с неисполнением должностных обязанностей, стали причиной серьезных финансовых потерь для компании. Манукян уже признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Ранее был арестован бывший владелец одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, передает 360.ru. Ему вменяют хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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