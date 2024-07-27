ТАСС: задержан экс-руководитель «Оборонэнерго» Манукян по делу о хищениях

В Москве задержан бывший руководитель «Оборонэнерго» Марк Манукян по подозрению в хищениях. Это следует из материалов дела.
«В Москве задержали одного из бывших руководителей „Оборонэнерго“ Марка Манукяна», — сообщили ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным следствия, действия Марка Манукяна, связанные с неисполнением должностных обязанностей, стали причиной серьезных финансовых потерь для компании. Манукян уже признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Ранее был арестован бывший владелец одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, передает 360.ru. Ему вменяют хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа.
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