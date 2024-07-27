Военный раскрыл, как РФ удалось освободить Урожайное спустя полтора года

Боец «Хома»: ВС РФ зашли с нескольких направлений при штурме Урожайного

27 июля 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

РФ освободили «Урожайное» спустя полтора года, атаковав с нескольких направлений и заняв более выгодные позиции Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ удалось освободить Урожайное спустя полтора года боев благодаря тому, что группа зашла с нескольких направлений при штурме и заняла более выгодные позиции. Детали освобождения населенного пункта рассказал боец с позывным «Хома» в опубликованном видео. «Мы зашли с нескольких направлений, заняли более выгодные позиции, чем у противника. Мы залетели в тыл противника, ближе к центру населенного пункта Урожайное», — сообщил военный в ролике, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Благодаря скоординированным действиям бронегруппы и мотоциклетного резервного отряда удалось занять ключевые позиции, что привело к отступлению противника. «Противник бежал, потому что с нашей стороны был серьезный „накат“: работали БТРы, танки, в них все летело», — добавил он, объясняя успех операции. Ранее сообщалось о разрушении позиций ВСУ. Штурм Урожайного начался почти месяц назад. Подразделения танковых и мотострелковых соединений группировки «Восток» из Бурятии за это время проломили две линии обороны ВСУ, измотали противника и подготовили участок для финального рывка. В итоге морские пехотинцы заняли южную часть Урожайного всего за полтора часа. Важные события также включают освобождение Юрьевки в ДНР, откуда украинские боевики вели обстрелы Горловки и Донецка. Бойцы 40-й бригады морской пехоты, проведя тяжелые тренировки, успешно взяли контроль над Урожайным, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Урожайное было одним из направлений контрнаступления ВСУ в 2023 году. После массированной артиллерийской подготовки украинские силы активизировались на Времевском выступе и направились восточнее Великой Новоселки в район Урожайного, пишет RT. Урожайное воспринималось ВСУ как одна из главных целей после больших потерь под Новодонецким. ВС РФ активно противодействовали наступлению, что привело к потерям ВСУ около 80 человек, и вынудило их отступить на исходные позиции. Эпизод контрнаступления ВСУ сопровождался трагическими событиями, когда украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ удалось освободить Урожайное спустя полтора года боев благодаря тому, что группа зашла с нескольких направлений при штурме и заняла более выгодные позиции. Детали освобождения населенного пункта рассказал боец с позывным «Хома» в опубликованном видео. «Мы зашли с нескольких направлений, заняли более выгодные позиции, чем у противника. Мы залетели в тыл противника, ближе к центру населенного пункта Урожайное», — сообщил военный в ролике, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Благодаря скоординированным действиям бронегруппы и мотоциклетного резервного отряда удалось занять ключевые позиции, что привело к отступлению противника. «Противник бежал, потому что с нашей стороны был серьезный „накат“: работали БТРы, танки, в них все летело», — добавил он, объясняя успех операции. Ранее сообщалось о разрушении позиций ВСУ. Штурм Урожайного начался почти месяц назад. Подразделения танковых и мотострелковых соединений группировки «Восток» из Бурятии за это время проломили две линии обороны ВСУ, измотали противника и подготовили участок для финального рывка. В итоге морские пехотинцы заняли южную часть Урожайного всего за полтора часа. Важные события также включают освобождение Юрьевки в ДНР, откуда украинские боевики вели обстрелы Горловки и Донецка. Бойцы 40-й бригады морской пехоты, проведя тяжелые тренировки, успешно взяли контроль над Урожайным, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Урожайное было одним из направлений контрнаступления ВСУ в 2023 году. После массированной артиллерийской подготовки украинские силы активизировались на Времевском выступе и направились восточнее Великой Новоселки в район Урожайного, пишет RT. Урожайное воспринималось ВСУ как одна из главных целей после больших потерь под Новодонецким. ВС РФ активно противодействовали наступлению, что привело к потерям ВСУ около 80 человек, и вынудило их отступить на исходные позиции. Эпизод контрнаступления ВСУ сопровождался трагическими событиями, когда украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР.