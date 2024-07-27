Трамп хочет снова провести митинг там, где в него стреляли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести «большой и красивый митинг» в штате Пенсильвания Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести новый предвыборный митинг в штате Пенсильвания, где ранее на него было совершено покушение. Об этом заявил сам экс-президент.

«Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Однако дату митинга он не уточнил.

В экс-президента США стреляли 13 июля 2024 года во время его прошлого предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок сделал пять выстрелов из снайперской винтовки, но попал в Трампа только одним, ранив его в ухо. Погибло двое случайных человек. Стрелявшим оказался 20-летний юноша и был убит сотрудниками охраны. Связи с иностранными государственными, по официальной информации, он не имел. Информацию об этом передает «360.ru».

Несмотря на то, что многие возлагают надежду на Трампа в его способности в случае победы на выборах завершить конфликт между Россией и Украиной, становление его президентом США не решит проблему противостояния Москвы и Вашингтона. Они навсегда останутся друг для друга соперниками. Об этом сообщает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести новый предвыборный митинг в штате Пенсильвания, где ранее на него было совершено покушение. Об этом заявил сам экс-президент. «Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Однако дату митинга он не уточнил. В экс-президента США стреляли 13 июля 2024 года во время его прошлого предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок сделал пять выстрелов из снайперской винтовки, но попал в Трампа только одним, ранив его в ухо. Погибло двое случайных человек. Стрелявшим оказался 20-летний юноша и был убит сотрудниками охраны. Связи с иностранными государственными, по официальной информации, он не имел. Информацию об этом передает «360.ru». Несмотря на то, что многие возлагают надежду на Трампа в его способности в случае победы на выборах завершить конфликт между Россией и Украиной, становление его президентом США не решит проблему противостояния Москвы и Вашингтона. Они навсегда останутся друг для друга соперниками. Об этом сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...