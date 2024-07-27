Трамп хочет снова провести митинг там, где в него стреляли

27 июля 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести «большой и красивый митинг» в штате Пенсильвания Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести новый предвыборный митинг в штате Пенсильвания, где ранее на него было совершено покушение. Об этом заявил сам экс-президент. «Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social . Однако дату митинга он не уточнил. В экс-президента США стреляли 13 июля 2024 года во время его прошлого предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок сделал пять выстрелов из снайперской винтовки, но попал в Трампа только одним, ранив его в ухо. Погибло двое случайных человек. Стрелявшим оказался 20-летний юноша и был убит сотрудниками охраны. Связи с иностранными государственными, по официальной информации, он не имел. Информацию об этом передает «360.ru». Несмотря на то, что многие возлагают надежду на Трампа в его способности в случае победы на выборах завершить конфликт между Россией и Украиной, становление его президентом США не решит проблему противостояния Москвы и Вашингтона. Они навсегда останутся друг для друга соперниками. Об этом сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести новый предвыборный митинг в штате Пенсильвания, где ранее на него было совершено покушение. Об этом заявил сам экс-президент. «Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Однако дату митинга он не уточнил. В экс-президента США стреляли 13 июля 2024 года во время его прошлого предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок сделал пять выстрелов из снайперской винтовки, но попал в Трампа только одним, ранив его в ухо. Погибло двое случайных человек. Стрелявшим оказался 20-летний юноша и был убит сотрудниками охраны. Связи с иностранными государственными, по официальной информации, он не имел. Информацию об этом передает «360.ru». Несмотря на то, что многие возлагают надежду на Трампа в его способности в случае победы на выборах завершить конфликт между Россией и Украиной, становление его президентом США не решит проблему противостояния Москвы и Вашингтона. Они навсегда останутся друг для друга соперниками. Об этом сообщает «Царьград».