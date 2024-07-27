Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести новый предвыборный митинг в штате Пенсильвания, где ранее на него было совершено покушение. Об этом заявил сам экс-президент.
«Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Однако дату митинга он не уточнил.
В экс-президента США стреляли 13 июля 2024 года во время его прошлого предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок сделал пять выстрелов из снайперской винтовки, но попал в Трампа только одним, ранив его в ухо. Погибло двое случайных человек. Стрелявшим оказался 20-летний юноша и был убит сотрудниками охраны. Связи с иностранными государственными, по официальной информации, он не имел. Информацию об этом передает «360.ru».
Несмотря на то, что многие возлагают надежду на Трампа в его способности в случае победы на выборах завершить конфликт между Россией и Украиной, становление его президентом США не решит проблему противостояния Москвы и Вашингтона. Они навсегда останутся друг для друга соперниками. Об этом сообщает «Царьград».
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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал провести новый предвыборный митинг в штате Пенсильвания, где ранее на него было совершено покушение. Об этом заявил сам экс-президент. «Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Однако дату митинга он не уточнил. В экс-президента США стреляли 13 июля 2024 года во время его прошлого предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок сделал пять выстрелов из снайперской винтовки, но попал в Трампа только одним, ранив его в ухо. Погибло двое случайных человек. Стрелявшим оказался 20-летний юноша и был убит сотрудниками охраны. Связи с иностранными государственными, по официальной информации, он не имел. Информацию об этом передает «360.ru». Несмотря на то, что многие возлагают надежду на Трампа в его способности в случае победы на выборах завершить конфликт между Россией и Украиной, становление его президентом США не решит проблему противостояния Москвы и Вашингтона. Они навсегда останутся друг для друга соперниками. Об этом сообщает «Царьград».