Одного из участников ДТП сотрудники госавтоинспекции задерживали за пьяную езду (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за столкновения автомобилей ранило женщину, в которую из-за ДТП полетели осколки автомобиля. В момент аварии челябинка находилась на остановке. Одна из пассажирок автомобиля Reno погибла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«В Челябинске по улице Чоппа водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Reno, при совершении разворота не предоставил преимущество и совершил столкновение с движущимся автомобилем Mercedes. От Reno отлетели детали кузова и колесо, которые полетели в женщину на остановочном комплексе. Она госпитализирована. От полученных травм скончалась пассажирка Renault», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Водитель автомобиля Mercedes 1986 года рождения был с признаками опьянения и от процедуры медосвидетельствования отказался. Ранее сотрудники ГИБДД уже задерживали его за езду в нетрезвом виде.