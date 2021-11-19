Для студентов России готовят новую выплату в 10 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Пластиковые карты. Тюмень, купюры, пластиковые карты, деньги, рубли, кредитные карты, купюра 5000, кредитка
Студенты из числа малых коренных народов смогут получить 10 000 рублей за успехи в учебе Фото:

Министерство образования и науки РФ предложило учредить выплаты для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Такие учащиеся вузов будут ежемесячно получать по 10 000 рублей.

«Учредить, начиная с 1 сентября 2022 года, 10 именных стипендий, назначаемых ежегодно, в размере 10 000 рублей в месяц каждая для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Финансовое обеспечение выплаты именных стипендий, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству науки и высшего образования РФ», — сообщается в документе Минобрнауки РФ, опубликованном на федеральном портале нормативно правовых актов.

Получить стипендию могут студенты вузов, которые достигли успехов в изучении языков и культур малых коренных народов. Рассчитывать на нее можно не ранее второго курса бакалавриата и магистратуры. При этом студенты должны получать оценки не ниже «хорошо» и не допускать академических задолженностей.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о выплате социальной стипендии беременным студенткам и матерям-одиночкам, которые параллельно с учебой в вузе воспитывают ребенка до трех лет. Размер стипендии составит не менее прожиточного минимума — в 2021 году он составляет 12 702 рубля. Сейчас учащиеся вузов могут получать социальную выплату в размере 2 227 рублей, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...