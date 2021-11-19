Для студентов России готовят новую выплату в 10 000 рублей

Министерство образования и науки РФ предложило учредить выплаты для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Такие учащиеся вузов будут ежемесячно получать по 10 000 рублей.
«Учредить, начиная с 1 сентября 2022 года, 10 именных стипендий, назначаемых ежегодно, в размере 10 000 рублей в месяц каждая для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Финансовое обеспечение выплаты именных стипендий, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству науки и высшего образования РФ», — сообщается в документе Минобрнауки РФ, опубликованном на федеральном портале нормативно правовых актов.
Получить стипендию могут студенты вузов, которые достигли успехов в изучении языков и культур малых коренных народов. Рассчитывать на нее можно не ранее второго курса бакалавриата и магистратуры. При этом студенты должны получать оценки не ниже «хорошо» и не допускать академических задолженностей.
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о выплате социальной стипендии беременным студенткам и матерям-одиночкам, которые параллельно с учебой в вузе воспитывают ребенка до трех лет. Размер стипендии составит не менее прожиточного минимума — в 2021 году он составляет 12 702 рубля. Сейчас учащиеся вузов могут получать социальную выплату в размере 2 227 рублей, передает «Национальная служба новостей».
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