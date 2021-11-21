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Пермские депутаты рассмотрят закон о QR-кодах

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Пермские депутаты приступают к рассмотрению вопроса о тотальном введении QR-кодов Фото:
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В законодательное собрание Пермского края поступил федеральный законопроект об использовании QR-кодов в учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Головной комитет по социальной политике пермского парламента рассмотрит его на заседании 23 ноября. Проект постановления подразумевает поддержку инициативы.

«Законодательное собрание Пермского края постановляет: 1. Поддержать проект федерального закона № 17357-8 „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения‘“. 2. Направить настоящее постановление в комитет Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции», — говорится документах на сайте ЗС.

После рассмотрения в комитете депутаты обсудят законопроект на пленарном заседании. Возможно, это произойдет уже 25 ноября, но пока в повестке этот вопрос не стоит.

Законопроект № 17357-8 предполагает, что участие в массовых мероприятиях, посещение культурных учреждений, заведений общепита и магазинов будет разрешено только обладателям сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В Пермском крае аналогичная система действует с 25 октября. На прошлой неделе министр здравоохранения региона Анастасия Крутень выступила против ее отмены. Между тем, тысячи пермяков просят прокуратуру проверить законность внедрения QR-кодов, активисты также через суд хотят отменить постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. От депутатов Госдумы они требовали не поддерживать антикоронавирусные инициативы правительства. Против системы QR-кодов выступили и в пермском крайкоме КПРФ.

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