Пользователи соцсетей активно обсуждают введение в первом российском регионе QR-кодов в общественном транспорте. Ограничения, введенные в Татарстане из-за распространения коронавируса, начали действовать с 22 ноября.
«Сейчас Татарстан — регион, где самые жесткие меры. У меня впечатление, что на татарах тестируют степень, до которой можно нагнуть народ. Не будут возражать, будут терпеть — введут по всей России. Начнутся активные протесты — приостановят», — написал один из пользователей в группе «Казань онлайн» во «ВКонтакте».
Некоторые россияне потребовали «не загонять людей в угол» и отменить ограничения. По их мнению, нельзя разделять население на «привитых» и «непривитых», а также выгонять из общественного транспорта без QR-кода.
Пользователи уже придумали способ, как обойти нововведение в регионе
ВКонтакте
Некоторые пользователи называют жителей Татарстана «подопытными мышками», над которыми смеется вся страна
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А некоторые задаются вопросом, почему работники общественного транспорта спокойно восприняли введение QR-кодов
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А некоторые припоминают обещания о бойкотировании транспорта в случае введения кодов
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А кто-то предлагает пассажирам проверять QR-коды у кондукторов и водителей