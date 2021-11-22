В соцсетях обозлились на введение QR-кодов в транспорте. «Подопытные мышки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка QR кодов. Екатеринбург, проверка qr-кода, проверка куаркода
Пользователи соцсетей потребовали отменить QR-коды и не принуждать граждан к вакцинации от коронавируса Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Пользователи соцсетей активно обсуждают введение в первом российском регионе QR-кодов в общественном транспорте. Ограничения, введенные в Татарстане из-за распространения коронавируса, начали действовать с 22 ноября.

«Сейчас Татарстан — регион, где самые жесткие меры. У меня впечатление, что на татарах тестируют степень, до которой можно нагнуть народ. Не будут возражать, будут терпеть — введут по всей России. Начнутся активные протесты — приостановят», — написал один из пользователей в группе «Казань онлайн» во «ВКонтакте».

Некоторые россияне потребовали «не загонять людей в угол» и отменить ограничения. По их мнению, нельзя разделять население на «привитых» и «непривитых», а также выгонять из общественного транспорта без QR-кода.

Пользователи уже придумали способ, как обойти нововведение в регионе
Некоторые пользователи называют жителей Татарстана «подопытными мышками», над которыми смеется вся страна
А некоторые задаются вопросом, почему работники общественного транспорта спокойно восприняли введение QR-кодов
А некоторые припоминают обещания о бойкотировании транспорта в случае введения кодов
А кто-то предлагает пассажирам проверять QR-коды у кондукторов и водителей

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...