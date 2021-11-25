Челябинские силовики занялись контрактом по детской площадке

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный отдел по Калининскому району СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту халатности, допущенной при исполнении муниципального контракта. Нарушения выявили при строительстве детского игрового комплекса возле Ледовой арены «Трактор» в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Вместо одного сертифицированного игрового комплекса подрядчиком установлена детская площадка в виде двух игровых комплексов, соединенных канатным переходом. Стоимость работ не превышает 2,5 млн рублей. Администрация района данные работы приняла и оплатила как поставку одного сертифицированного детского игрового комплекса стоимостью около 6,3 млн рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Подрядчиком при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» выступила компания ООО «Ландшафт и Декор». Прокуратура также выяснила, что игровой комплекс не соответствует требованиям безопасности, условиям контракта и не имеет сертификата, что исключает возможность его эксплуатации.

Главе Калининского района Челябинска Сергею Колеснику внесено представление об устранении нарушений закона. В данный момент Колесник находится на больничном и на звонок корреспондента URA.RU не ответил. По результатам рассмотрения материалов следственные органы СК по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).