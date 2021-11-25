25 ноября 2021

Челябинке выдали код о вакцинации от COVID после первой прививки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск, укол, прививка, шприц, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
В поликлинике по ошибке внесли в базу сведения о прививке Фото:
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Жительница Магнитогорска (Челябинская область) получила QR-код о вакцинации от коронавируса в МФЦ после первой прививки «Спутник V». Об этом женщина написала в социальных сетях.

«Вторую должна была делать 5 ноября, но прийти не смогла, так как приболела. После выздоровления 25 ноября пришла на прививку. Врач открыла мои данные и сказала, что вторая прививка уже сделана 6 ноября», — написала Наталья С. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Женщина рассказала URA.RU, что не стала выяснять, почему ей выдали QR-код о вакцинации после первой прививки. Назвать поликлинику, в которой произошла ошибка, женщина отказалась.

В комментариях под записью женщины во «ВКонтакте» появилось много пользователей, которые упрекали женщину в том, что она выложила на всеобщее обозрение данную ситуацию. По словам пользователей, сейчас ей могут аннулировать сертификат. Другие отметили, что попали в противоположную ситуацию. Люди поставили прививку, а сертификат о вакцинации не пришел.

В Челябинской области для жителей без QR-кода действует ряд ограничений. Среди них — вход в ТРК, посещение магазинов, площадь которых больше 400 квадратных метров, вход в заведения сферы услуг, а также въезд на базы отдыха и санатории. По заявлениям властей, ограничения продлятся до тех пор, когда в регионе появится коллективный иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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