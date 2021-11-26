В Карачаево-Черкесии введен режим контртеррористической операции

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Разыскиваются двое вооруженных мужчин Фото:

В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии введен режим контртеррористической операции в связи с поиском двух вооруженных мужчин, планирующих теракт. Об этом сообщили в УФСБ России по КЧР.

«Ограничения, связанные с КТО, введены на участке горно-лесистой местности в десяти километрах юго-восточнее города Карачаевска вблизи трассы Каменномост-Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань», — сказал сотрудник ведомства «Интерфаксу». Другие подробности не уточняются.

Режим КТО был введен в 08:56. Оперштаб республики посоветовал местным жителям не посещать место проведения операции, а также при необходимости оказывать содействие правоохранительным органам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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