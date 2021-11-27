27 ноября 2021

Гинцбург рассказал о создании назальной вакцины против всего

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск, укол, прививка, шприц, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
Гинцбург оценил возможность создания назальной вакцины против инфекций Фото:

В будущем не исключена разработка вакцин в назальной форме против других заболеваний, не только от COVID-19. Этим поделился директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год. А вакцины, которые используются инъекционно, там можно померить титр антител, тем самым показать, эффективна вакцина или нет. У назальной вакцины в настоящее время это трудно сделать», — рассказал он ТАСС.

Гинцбург отметил, что назальные вакцины будут актуальны для тех заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек. По словам эксперта, в этом случае это будет перспективной разработкой.

Директор НИЦЭМ назвал одно из преимуществ назальной вакцины. Он сказал, что она не даст привитому человеку передавать заболевание другим людям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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