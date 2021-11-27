Гинцбург рассказал о создании назальной вакцины против всего

В будущем не исключена разработка вакцин в назальной форме против других заболеваний, не только от COVID-19. Этим поделился директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год. А вакцины, которые используются инъекционно, там можно померить титр антител, тем самым показать, эффективна вакцина или нет. У назальной вакцины в настоящее время это трудно сделать», — рассказал он ТАСС.
Гинцбург отметил, что назальные вакцины будут актуальны для тех заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек. По словам эксперта, в этом случае это будет перспективной разработкой.
Директор НИЦЭМ назвал одно из преимуществ назальной вакцины. Он сказал, что она не даст привитому человеку передавать заболевание другим людям.
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