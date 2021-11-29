Правительство меняет порядок выплат для семей с детьми

С 1 января 2022 года россияне смогут автоматически получать выплаты по временной нетрудоспособности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с 2022 года граждане смогут получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, выплаты будут производить в беззаявительном порядке на основании электронного больничного листа.

«Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малыша. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособие», — передает telegram-канал «Правительство России» слова Мишустина.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, подав электронное заявление в ПФР. Отмечается, что на единовременную выплату пенсионных накоплений могут претендовать люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, передает телеканал 360.